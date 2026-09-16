Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Profitables Segro-Investment?
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16.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Segro von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Segro-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 4,21 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Segro-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 374,535 Segro-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 15.09.2026 22 201,91 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,35 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 122,02 Prozent vermehrt.
Segro war somit zuletzt am Markt 12,60 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Segro PLC (REIT)
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10:03
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|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)