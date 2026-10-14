Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Segro-Investition im Blick
|
14.10.2026 10:05:04
FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Segro von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Segro-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Segro-Papier an diesem Tag bei 4,13 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Segro-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,185 Segro-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 9,43 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 228,16 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +128,16 Prozent.
Der Börsenwert von Segro belief sich zuletzt auf 12,62 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Segro PLC (REIT)
|
14:41
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
10:05
|FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Segro von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
12.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
09.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
08.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
07.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
07.10.26
|FTSE 100-Papier Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Segro-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Segro PLC (REIT)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Segro PLC (REIT)
|11,20
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.