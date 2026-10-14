FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Segro von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Segro eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Segro-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Segro-Papier an diesem Tag bei 4,13 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Segro-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,185 Segro-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 9,43 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 228,16 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +128,16 Prozent.

Der Börsenwert von Segro belief sich zuletzt auf 12,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at