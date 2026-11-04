FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Segro-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Segro-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Segro-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,38 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,477 Segro-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 67,96 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 9,09 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 32,04 Prozent vermindert.

Segro markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,38 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at