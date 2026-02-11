Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Langfristige Anlage
|
11.02.2026 10:04:06
FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Segro-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Segro-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Segro-Papier an diesem Tag 7,09 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 141,123 Segro-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 076,77 GBP, da sich der Wert eines Segro-Anteils am 10.02.2026 auf 7,63 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,68 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Segro zuletzt 10,15 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
