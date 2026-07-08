Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Frühes Investment
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08.07.2026 10:03:40
FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Segro von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Segro-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 7,10 GBP. Bei einem Segro-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 140,924 Segro-Aktien. Die gehaltenen Segro-Aktien wären am 07.07.2026 1 241,54 GBP wert, da der Schlussstand 8,81 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,15 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Segro eine Börsenbewertung in Höhe von 11,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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