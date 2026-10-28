Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Segro-Anlage
|
28.10.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Segro von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Segro-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Segro-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6,91 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Segro-Aktie investiert hat, hat nun 1 447,597 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Segro-Papiere wären am 27.10.2026 13 170,24 GBP wert, da der Schlussstand 9,10 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 31,70 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Segro belief sich zuletzt auf 12,31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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