Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Rentabler Segro-Einstieg?
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09.09.2026 10:03:55
FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Segro von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Segro-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 12,76 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 78,370 Segro-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 9,47 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 742,01 GBP wert. Mit einer Performance von -25,80 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Segro wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,74 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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