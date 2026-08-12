Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Segro-Investition im Blick
|
12.08.2026 10:04:01
FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Segro-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 12.08.2021 wurden Segro-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Segro-Aktie an diesem Tag 12,30 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Segro-Aktie investiert hat, hat nun 8,128 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 9,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,38 GBP wert. Damit wäre die Investition 22,62 Prozent weniger wert.
Segro wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,78 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Segro PLC (REIT)
|
12.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
12.08.26
|FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Segro-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
10.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
07.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
06.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
|
06.08.26
|Handel in London: FTSE 100 am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: SEGRO plc (EQS Group)
Analysen zu Segro PLC (REIT)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Segro PLC (REIT)
|11,30
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.