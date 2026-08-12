FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Segro-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Segro-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 12.08.2021 wurden Segro-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Segro-Aktie an diesem Tag 12,30 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Segro-Aktie investiert hat, hat nun 8,128 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 9,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77,38 GBP wert. Damit wäre die Investition 22,62 Prozent weniger wert.

Segro wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,78 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at