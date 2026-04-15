FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Segro-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Segro-Investment verlieren können.

Am 15.04.2023 wurde das Segro-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 7,79 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Segro-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 128,304 Segro-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.04.2026 gerechnet (7,04 GBP), wäre die Investition nun 903,77 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,62 Prozent verringert.

Segro wurde am Markt mit 9,40 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at