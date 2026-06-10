Segro Aktie
WKN DE: A0N9B0 / ISIN: GB00B5ZN1N88
|Profitabler Segro-Einstieg?
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10.06.2026 10:04:15
FTSE 100-Titel Segro-Aktie: So viel Verlust hätte eine Segro-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Segro-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Segro-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,01 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 100 GBP in die Segro-Aktie investierten, hätten nun 12,491 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 09.06.2026 auf 7,10 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,71 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 11,29 Prozent vermindert.
Segro wurde am Markt mit 9,59 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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