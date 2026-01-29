FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Severn Trent-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Severn Trent-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Severn Trent-Papier 28,44 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 351,617 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 309,42 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 28.01.2026 auf 29,32 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,09 Prozent vermehrt.

Severn Trent markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at