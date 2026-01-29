Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Lohnendes Severn Trent-Investment?
|
29.01.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Severn Trent-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Severn Trent-Papier 28,44 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 351,617 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 309,42 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 28.01.2026 auf 29,32 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,09 Prozent vermehrt.
Severn Trent markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Severn Trent plc
|
29.01.26
|FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Severn Trent-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.01.26
|Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
20.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt mittags (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt zum Start des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
15.01.26
|FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)