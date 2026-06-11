FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Severn Trent eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Severn Trent-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Severn Trent-Aktie bei 27,21 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,675 Severn Trent-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 107,46 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Papiers am 10.06.2026 auf 29,24 GBP belief. Damit wäre die Investition um 7,46 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Severn Trent belief sich zuletzt auf 8,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at