Severn Trent Aktie

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WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72

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Investmentbeispiel 06.08.2026 10:03:55

FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Severn Trent-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Severn Trent-Aktie statt. Der Schlusskurs des Severn Trent-Papiers betrug an diesem Tag 26,97 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 370,782 Severn Trent-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 427,51 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 05.08.2026 auf 30,82 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,28 Prozent gesteigert.

Alle Severn Trent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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