Severn Trent Aktie

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WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72

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Lukrativer Severn Trent-Einstieg? 08.10.2026 10:03:23

FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Severn Trent-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die Severn Trent-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Severn Trent-Anteile bei 23,11 GBP. Wer vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hat, hat nun 432,713 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Severn Trent-Aktie auf 30,58 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 232,37 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +32,32 Prozent.

Severn Trent markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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