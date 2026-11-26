Vor Jahren in Severn Trent eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Severn Trent-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 28,52 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Severn Trent-Aktie investierten, hätten nun 3,506 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Severn Trent-Aktien wären am 25.11.2026 115,92 GBP wert, da der Schlussstand 33,06 GBP betrug. Aus 100 GBP wurden somit 115,92 GBP, was einer positiven Performance von 15,92 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Severn Trent belief sich zuletzt auf 9,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at