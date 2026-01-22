Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Rentable Severn Trent-Investition?
|
22.01.2026 10:03:51
FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Severn Trent-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das Severn Trent-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24,72 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hat, hat nun 40,453 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.01.2026 1 155,34 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,56 GBP belief. Mit einer Performance von +15,53 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Severn Trent einen Börsenwert von 8,58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Severn Trent plc
