FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Severn Trent von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Severn Trent-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Severn Trent-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,88 GBP. Bei einem Severn Trent-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,370 Severn Trent-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.02.2026 131,28 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 30,04 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,28 Prozent gesteigert.

Am Markt war Severn Trent jüngst 8,87 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at