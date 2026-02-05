Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Investmentbeispiel
|
05.02.2026 10:03:18
FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Severn Trent von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die Severn Trent-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22,88 GBP. Bei einem Severn Trent-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,370 Severn Trent-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.02.2026 131,28 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 30,04 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,28 Prozent gesteigert.
Am Markt war Severn Trent jüngst 8,87 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Severn Trent plc
|
05.02.26
|FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Severn Trent von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.01.26
|FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Severn Trent von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Severn Trent-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
20.01.26
|Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
20.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt mittags (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt zum Start des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
15.01.26
|FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Severn Trent plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Severn Trent plc
|34,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.