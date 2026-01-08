FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Severn Trent-Aktien gewesen.

Severn Trent-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Severn Trent-Papier an diesem Tag 23,69 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 422,119 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 178,13 GBP, da sich der Wert einer Severn Trent-Aktie am 07.01.2026 auf 28,85 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,78 Prozent zugenommen.

Severn Trent wurde am Markt mit 8,55 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at