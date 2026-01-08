Severn Trent Aktie
WKN DE: A0LBHG / ISIN: GB00B1FH8J72
|Profitables Severn Trent-Investment?
|
08.01.2026 10:03:26
FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor 5 Jahren verdient
Severn Trent-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Severn Trent-Papier an diesem Tag 23,69 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 422,119 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 178,13 GBP, da sich der Wert einer Severn Trent-Aktie am 07.01.2026 auf 28,85 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,78 Prozent zugenommen.
Severn Trent wurde am Markt mit 8,55 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Severn Trent plc
|
08.01.26
|FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
01.01.26
|FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Severn Trent von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.12.25
|FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
22.12.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 fällt zum Start (finanzen.at)
|
18.12.25
|FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Severn Trent von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
17.12.25
|FTSE 100 aktuell: Am Nachmittag Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
11.12.25
|FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 zum Start in Rot (finanzen.at)