FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Severn Trent-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 03.09.2025 wurde die Severn Trent-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Severn Trent-Aktie betrug an diesem Tag 25,00 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,000 Severn Trent-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 119,44 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Papiers am 02.09.2026 auf 29,86 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 19,44 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Severn Trent bezifferte sich zuletzt auf 9,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at