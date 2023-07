FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse ASX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 24,71 EUR wert. Bei einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 404,692 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.07.2023 11 019,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,23 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 10,20 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich zuletzt auf 179,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at