FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) abgeworfen

Wer vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse ASX Handel mit der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 24,38 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,102 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere. Die gehaltenen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile wären am 24.07.2023 117,23 EUR wert, da der Schlussstand 28,58 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 17,23 Prozent.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde am Markt mit 187,22 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at