Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment
|
07.04.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren eingefahren
Am 07.04.2023 wurden Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile an der Börse LSE feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 24,17 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,137 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf 35,44 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,61 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 146,61 GBP entspricht einer Performance von +46,61 Prozent.
Am Markt war Shell (ex Royal Dutch Shell) jüngst 198,96 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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