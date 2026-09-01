Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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Profitable Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anlage? 01.09.2026 10:03:56

FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile bei 14,51 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,889 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile wären am 28.08.2026 230,42 GBP wert, da der Schlussstand 33,45 GBP betrug. Die Steigerung von 100 GBP zu 230,42 GBP entspricht einer Performance von +130,42 Prozent.

Shell (ex Royal Dutch Shell) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 184,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Shell (ex Royal Dutch Shell) 39,77 1,02% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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