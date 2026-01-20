Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anlage 20.01.2026 10:04:06

FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse ASX gehandelt. Diesen Tag beendete das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier bei 16,80 EUR. Bei einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,524 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers auf 31,63 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 882,74 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 88,27 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Shell (ex Royal Dutch Shell) zuletzt 180,25 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

