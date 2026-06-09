Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Rentabler Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstieg?
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09.06.2026 10:04:08
FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren eingefahren
Am 09.06.2021 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an diesem Tag bei 13,97 GBP. Bei einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,156 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.06.2026 232,06 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 32,43 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 232,06 GBP, was einer positiven Performance von 132,06 Prozent entspricht.
Der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Wert an der Börse wurde auf 179,87 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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10:04
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|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Shell Buy
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|12.05.26
|Shell Buy
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|08.05.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|28.04.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|09.04.26
|Shell Neutral
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|08.04.26
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Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|37,30
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