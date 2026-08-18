Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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Lukrative Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anlage? 18.08.2026 10:03:34

FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26,33 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 37,979 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 264,53 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteils am 17.08.2026 auf 33,30 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 26,45 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Shell (ex Royal Dutch Shell) betrug jüngst 185,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Shell (ex Royal Dutch Shell) 39,55 0,37% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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