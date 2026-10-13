Shell Aktie

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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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Lohnende Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition? 13.10.2026 10:03:47

FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,97 GBP. Bei einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,708 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 142,23 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteils am 12.10.2026 auf 38,36 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 42,23 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Shell (ex Royal Dutch Shell) eine Börsenbewertung in Höhe von 216,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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