Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Hochrechnung
|
19.05.2026 10:04:09
FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an diesem Tag 15,72 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 6,363 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 209,30 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers am 18.05.2026 auf 32,90 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 109,30 Prozent angezogen.
Shell (ex Royal Dutch Shell) war somit zuletzt am Markt 178,05 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
17:58
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:58
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18.05.26
|Börse Europa: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.05.26
|Börse Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
18.05.26
|Gewinne in London: FTSE 100 freundlich (finanzen.at)