FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,28 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert, befänden sich nun 36,664 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie auf 39,32 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 441,61 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,16 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich zuletzt auf 224,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at