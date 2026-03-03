FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26,57 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 37,644 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.03.2026 auf 31,32 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 178,99 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,90 Prozent gesteigert.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 177,82 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at