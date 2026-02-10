Shell Aktie

Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition 10.02.2026 10:04:07

FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile bei 25,39 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,386 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28,23 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 111,86 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 11,19 Prozent vermehrt.

Shell (ex Royal Dutch Shell) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 157,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

