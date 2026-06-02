Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Rentable Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition?
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02.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 22,90 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert, befänden sich nun 436,681 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiere wären am 01.06.2026 13 956,33 GBP wert, da der Schlussstand 31,96 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +39,56 Prozent.
Der Börsenwert von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich zuletzt auf 173,95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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