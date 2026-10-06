Shell Aktie

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WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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Lukratives Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment? 06.10.2026 10:03:24

FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.10.2016 wurde die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,31 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 517,934 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien wären am 05.10.2026 18 808,78 GBP wert, da der Schlussstand 36,32 GBP betrug. Aus 10 000 GBP wurden somit 18 808,78 GBP, was einer positiven Performance von 88,09 Prozent entspricht.

Shell (ex Royal Dutch Shell) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 205,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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11:54 Shell Neutral UBS AG
25.09.26 Shell Neutral UBS AG
24.09.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
14.09.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Shell (ex Royal Dutch Shell) 43,32 0,83% Shell (ex Royal Dutch Shell)

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