Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

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Shell (ex Royal Dutch Shell)-Performance 17.03.2026 10:03:59

FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15,25 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert, befänden sich nun 6,557 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.03.2026 auf 34,15 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 223,94 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 223,94 GBP, was einer positiven Performance von 123,94 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Shell (ex Royal Dutch Shell) betrug jüngst 192,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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