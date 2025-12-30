Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anlage im Blick
|
30.12.2025 10:03:41
FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren verdient
Das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse ASX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 494,953 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2025 auf 31,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 405,41 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 54,05 Prozent vermehrt.
Shell (ex Royal Dutch Shell) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 176,39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Nachrichten
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)mehr Analysen
|18.12.25
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Shell Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Shell Neutral
|UBS AG
|18.12.25
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.11.25
|Shell Neutral
|UBS AG
|05.12.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|31,27
|0,51%