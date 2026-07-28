Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Profitabler Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstieg?
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28.07.2026 10:03:44
FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,42 GBP. Bei einem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,708 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers auf 32,77 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 399,53 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39,95 Prozent erhöht.
Shell (ex Royal Dutch Shell) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 184,26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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