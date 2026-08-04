Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Lohnender Shell (ex Royal Dutch Shell)-Einstieg?
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04.08.2026 10:03:42
FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,79 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 676,315 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 031,92 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteils am 03.08.2026 auf 34,06 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 130,32 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich zuletzt auf 188,67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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