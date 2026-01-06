Smith & Nephew Aktie

Smith Nephew-Performance 06.01.2026 10:03:44

FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Smith Nephew-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Smith Nephew-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 11,76 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 850,340 Smith Nephew-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 442,18 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 05.01.2026 auf 12,28 GBP belief. Damit wäre die Investition um 4,42 Prozent gestiegen.

Smith Nephew erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,33 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

