FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Smith Nephew-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Smith Nephew-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Smith Nephew-Papier bei 11,55 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investierten, hätten nun 865,801 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.02.2026 11 432,90 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,21 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,33 Prozent gesteigert.

Am Markt war Smith Nephew jüngst 11,26 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

