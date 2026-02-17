Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Performance im Blick
|
17.02.2026 10:11:40
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Smith Nephew-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Smith Nephew-Papier bei 11,55 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investierten, hätten nun 865,801 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.02.2026 11 432,90 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 13,21 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,33 Prozent gesteigert.
Am Markt war Smith Nephew jüngst 11,26 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Smith & Nephew plc
|
10:11
|FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
10.02.26
|FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smith Nephew von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26
|FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Smith & Nephew plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Smith & Nephew plc
|15,08
|-0,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.