Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Profitables Smith Nephew-Investment?
|
10.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smith Nephew von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Smith Nephew-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Smith Nephew-Aktie betrug an diesem Tag 10,04 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 99,602 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2026 auf 12,73 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 267,93 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 26,79 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Smith Nephew eine Marktkapitalisierung von 10,76 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
