Smith & Nephew Aktie

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WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

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Performance im Blick 17.03.2026 10:03:59

FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Smith Nephew-Aktie Anlegern gebracht.

Die Smith Nephew-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Smith Nephew-Aktie betrug an diesem Tag 11,70 GBP. Bei einem Smith Nephew-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,551 Smith Nephew-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.03.2026 auf 12,42 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,16 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 6,16 Prozent gleich.

Smith Nephew war somit zuletzt am Markt 10,54 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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