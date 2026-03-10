Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Lohnende Smith Nephew-Anlage?
|
10.03.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smith Nephew von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Smith Nephew-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Smith Nephew-Papier an diesem Tag bei 11,62 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 860,956 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.03.2026 10 779,16 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,52 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,79 Prozent vermehrt.
Smith Nephew erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
