FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smith Nephew von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Smith Nephew-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Smith Nephew-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Smith Nephew-Aktie bei 10,81 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 92,550 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.05.2026 auf 11,47 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 061,55 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 061,55 GBP entspricht einer Performance von +6,15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Smith Nephew bezifferte sich zuletzt auf 9,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at