Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Lukratives Smith Nephew-Investment?
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05.05.2026 10:03:51
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smith Nephew von vor einem Jahr abgeworfen
Die Smith Nephew-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Smith Nephew-Aktie bei 10,81 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 92,550 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 01.05.2026 auf 11,47 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 061,55 GBP wert. Die Steigerung von 1 000 GBP zu 1 061,55 GBP entspricht einer Performance von +6,15 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Smith Nephew bezifferte sich zuletzt auf 9,78 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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