WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

Langfristige Investition 27.01.2026 10:03:57

FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Smith Nephew-Einstiegs gewesen.

Am 27.01.2021 wurde das Smith Nephew-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,32 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hat, hat nun 612,567 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 562,14 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 26.01.2026 auf 12,35 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,38 Prozent verringert.

Der Marktwert von Smith Nephew betrug jüngst 10,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

