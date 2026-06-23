Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Rentabler Smith Nephew-Einstieg?
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23.06.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Smith Nephew-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Smith Nephew-Aktie statt. Der Schlusskurs der Smith Nephew-Aktie betrug an diesem Tag 11,60 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investiert hätte, hätte er nun 862,069 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.06.2026 auf 11,14 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 599,14 GBP wert. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 9 599,14 GBP entspricht einer negativen Performance von 4,01 Prozent.
Smith Nephew markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,53 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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