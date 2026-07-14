Smith & Nephew Aktie

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WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206

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Performance im Blick 14.07.2026 10:03:55

FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Smith Nephew-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Smith Nephew-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Smith Nephew-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,49 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Smith Nephew-Papier investiert hätte, befänden sich nun 645,698 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.07.2026 auf 11,55 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 454,58 GBP wert. Damit wäre die Investition 25,45 Prozent weniger wert.

Smith Nephew markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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