FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Smith Nephew von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Smith Nephew-Aktie Investoren gebracht.

Am 22.09.2025 wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Smith Nephew-Anteile betrug an diesem Tag 13,50 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,410 Smith Nephew-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,34 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,62 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 23,38 Prozent vermindert.

Smith Nephew war somit zuletzt am Markt 8,60 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at