Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Investmentbeispiel
|
22.09.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Smith Nephew von vor einem Jahr bedeutet
Am 22.09.2025 wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Smith Nephew-Anteile betrug an diesem Tag 13,50 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,410 Smith Nephew-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,34 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,62 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 23,38 Prozent vermindert.
Smith Nephew war somit zuletzt am Markt 8,60 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Smith & Nephew plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Smith Nephew von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.09.26
|FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
14.09.26
|LSE-Handel: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
14.09.26
|Börse London: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
14.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
14.09.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Smith & Nephew plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Smith & Nephew plc
|12,10
|0,83%