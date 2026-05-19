FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Smith Nephew-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Smith Nephew-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Smith Nephew-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,99 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,670 Smith Nephew-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,84 GBP, da sich der Wert einer Smith Nephew-Aktie am 18.05.2026 auf 11,22 GBP belief. Mit einer Performance von -25,16 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Smith Nephew wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,49 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at