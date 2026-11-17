Vor Jahren in Smith Nephew-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurden Smith Nephew-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Smith Nephew-Papier bei 12,45 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 803,213 Smith Nephew-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Smith Nephew-Aktie auf 11,76 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 445,78 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,54 Prozent eingebüßt.

Smith Nephew markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,85 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at