Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Lohnende Smith Nephew-Anlage?
|
17.11.2026 10:03:25
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Smith Nephew-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Smith Nephew-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Smith Nephew-Papier bei 12,45 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 803,213 Smith Nephew-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Smith Nephew-Aktie auf 11,76 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 445,78 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5,54 Prozent eingebüßt.
Smith Nephew markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Smith & Nephew plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Smith Nephew-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.11.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
10.11.26
|FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.11.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
04.11.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|Optimismus in London: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
03.11.26
|FTSE 100-Wert Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte eine Smith Nephew-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.10.26
|FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smith Nephew-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Smith & Nephew plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Smith & Nephew plc
|14,10
|0,00%