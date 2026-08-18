Smith & Nephew Aktie
WKN: 502816 / ISIN: GB0009223206
|Langfristige Investition
|
18.08.2026 10:03:34
FTSE 100-Titel Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Smith Nephew von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Smith Nephew-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,61 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 79,302 Smith Nephew-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 862,81 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Anteils am 17.08.2026 auf 10,88 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,72 Prozent verringert.
Insgesamt war Smith Nephew zuletzt 9,18 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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